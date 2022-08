“Me va a dar un infarto”: madre se vuelve viral tras su reacción al ver el tatuaje de su hijo

El video con la reacción de una madre al ver el tatuaje que se realizó su hijo se convirtió en viral durante los últimos días en redes sociales. Allí, se ve el enojo de la mujer tras la acción del joven, en un registro que fue compartido a través de TikTok.

En la grabación, que fue subida por el usuario @_alexsander_mg, se ve a la madre molesta ante el tatuaje de su hijo acorde a lo consignado por Debate.

“¡Qué!”, manifestó sorprendida la mujer, quien se tapó el rostro, mientras su hijo y otro joven se reían. Tras esto, la madre lo abofeteó. “Les dije que no quería”, señaló ella.

Tras esto, la madre ingresó a la casa para luego volver con una correa. “Yo no estaba jugando”, afirmó.

“Roberto, ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso”, señaló enojada la mujer.

Finalmente, correa en mano, sigue llamando a los dos jóvenes. “No me respetan, yo les dije que no”, expresó.

El video generó debate

El registro se convirtió en viral y suma más de dos millones de reproducciones en TikTok, generando además debate en los comentarios, debido a la molestia de la mujer y que apareciera con una correa

“Los hijos tiene derecho a hacer lo quieran con su cuerpo siempre y cuando sean mayores. Hay que respetar sus decisiones”, señaló una usuaria.

Otro en tanto indicó que “no por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”.

Mientras que otras personas se tomaron con humor el registro. “‘Me va a dar un infarto si no vienen para acá', jajaja como toda mamá mexicana”, señaló otra usuaria.

Revisa el video que se volvió viral