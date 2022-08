Mujeres se desatan cantando versión gitana de “Te felicito” y detalle en botellas de alcohol se vuelve éxito viral

Videos de mujeres bailando, haciendo esquemas de bailes, etc, se repiten mucho en TikTok. Pero esta vez uno en particular se convirtió en viral por un detalle que no pasó desapercibido. Unas amigas gitanas se grabaron cantando la versión flamenca de Te felicito, el tema de Shakira y Rauw Alejandro y junto a ellas lucían botellas de alcohol...con alarmas.

El video alcanzó más notoriedad, cuando El Sanxez, un tiktoker que comenta videos de forma humorística, recalcó sobre la existencia de alarmas en las botellas de alcohol.

“Fíjate tú que dato más curioso, que después de comprar las botellas les han vuelto a poner las alarmas, para que no las roben. Hay que ver, ¿no se fían entre ellos, no lo entiendo?, comenzó especulando el español.

“Lo mismo hay alguna promoción en los supermercados, vente con cuatro amigos y te llevas una botella gratis”, agregó irónicamente.