Se puso pestañas postizas y le hizo tragicómica pregunta a dueña de centro de estética

Para muchos fue una pregunta tonta y para otros, algo sumamente comprensible y todo quedó registrado en TikTok. Una mujer le consultó a quien le había colocado las pestañas postizas, si luego del procedimiento podía llorar, lo que hizo furor en las redes sociales, convirtiéndose en viral.

La usuaria de Tik Tok @lulivillagra8 posteó la captura de una conversación de WhatsApp con un intercambio de audios.

En el audio, la mujer argentina se disculpa por escribirle a una hora “indebida” a quien ya había visto horas antes, pero quería saber si llorar podía afectar el procedimiento de belleza.

“Hola, disculpá que te moleste a esta hora. Si lloro ¿cómo me las lavo a las pestañas?”, fue la primera parte de la consulta.

“¿O no me las puedo lavar en 24 horas? ¿Me avisás así lloro, o no?”, terminó.

“Jajajajaa, no lloressss”, le respondió la estética, quien acompañó la captura con el siguiente texto: “Cuando tus clientas te preguntan si pueden llorar después de hacerse sus pestañitas. Jajajaj, no, antes de venir asegúrense que no van a llorar por 24 horas”.

“Le reviso mañana el celular , hoy no puedo llorar por qué me hice las pestañas jajajajaja”; “ya sabía que iba a llorar pobrecita”, fueron algunos de los comentarios.