Yolanda Sultana revela quién es el animador que debe reemplazar a Don Francisco en la Teletón: “Es muy humilde, no se va a quedar con ni un peso”

Este jueves Don Francisco, mediante una carta a El Mercurio, informó que dejará definitivamente la animación de la Teletón. “Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”, manifestó.

Al respecto la tarotista Yolanda Sultana, se refirió a quién debe ser el sucesor en la campaña que siempre ha encabezado Mario Kreutzberger. “El hombre que ha pasado los mares. Él es indicado para hacer la Teletón. Francisco Saavedra yo te conozco mucho, papito”, dijo.

“Te quiero por lo simple, la forma en que llegas con el público y eres un referente para que hagas la Teletón. Yo doy el pronóstico que Francisco Saavedra sube al estrado, porque sabe del dolor de los humanos, que ha viajado desde Arica hasta Puerto Williams viendo cómo vive la pobreza y conoce las enfermedades”, agregó.

Yolanda Sultana aseguró que “mi mente está clara, es el hombre indicado, es el hombre que tiene la fuerza y el poder para estar con la gente más humilde. Ni Don Francisco ha andado donde ha andado Francisco Saavedra”.

“Es un hombre muy humilde, que no se va a quedar con ni un peso, es un hombre que ha luchado por Chile. Él es un hombre que no pide nada”, terminó su argumentación.