¡Pintoresco!: Abuela se hace viral por robarse planta de un centro comercial

Una gran cantidad de videos se han vuelto virales gracias a la masificación de la plataforma china TikTok.

Esta vez, fue el turno de una señora de la tercera edad que fue captada por un usuario en el momento preciso en que saca una planta de un centro comercial.

LEE MÁS: ¡La rata inmortal! Roedor se vuelve viral en TikTok tras caer de un edificio sin morir

En el registro, captado aparentemente desde un segundo piso, la anciana es acompañada presumiblemente de su pareja, quien abre una bolsa de papel y -sin pensarlo dos veces- agarra la planta que descansaba a un costado de las escaleras mecánicas.

Al mismo tiempo, el acompañante de la mujer miraba hacia ambos costados, vigilando para que el acto no haya sido descubierto, sin embargo, no contó con que estaba siendo grabado y que posteriormente se viralizaría en redes.

Dentro de los más de 18 mil comentarios, algunos que destacan son “La roba plantas: mi mamá”, “No me río, porque perfectamente podría ser yo”, “El robo más tierno”, “Mamá ¿eres tú?”, “No sé por qué, pero me da mucha ternura la complicidad del caballero, que ya no existe jajaja qué ternura”, “¡Mi abuela! ¿Qué hace ahí?”.

Ya van 10 días desde que el video fue publicado en el perfil de TikTok de @piaisidor y ya suma más de 10 millones de visitas y 816 mil likes.