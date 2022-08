“Cuchillo” Eyzaguirre le da con todo a Sichel tras hablar a favor del Rechazo: “Te borraste, hue**, no hiciste nada”

El excandidato presidencial Sebastián Sichel fue entrevistado este domingo en Mesa Central, donde entregó sus argumentos para votar por el Rechazo. “La propuesta de Constitución no soluciona el conflicto inicial, que era esta crisis institucional y una demanda de la clase media chilena, de ser considerada en la definición de políticas públicas”, precisó.

“Ha sido un fracaso la idea de que un nuevo texto constitucional podría unir a todos los chilenos”, agregó.

Al respecto Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, barrió el piso con Sichel. “Que hoy día aparezca Sebastián Sichel a hablar de la campaña del Rechazo y de la campaña que va evidentemente ganando, me parece de un cara de rajismo impactante”, dijo en su Instagram.

“Te borraste, hue**, no hiciste nada. Absolutamente nada. Así como te borraste de la segunda vuelta, también, no dijiste ni pío, y ahora, que el Rechazo le está dando pala al Apruebo y estai sobreseguro sales a hablar en uno de estos programas de política”, le mandó a decir.

“Voh no tení nada que ver en esto, así que no te subas a este carro, porque además de no representar a nadie, da vergüenza que te subai”, precisó.

Los planteamientos de Sichel

Sichel señaló que la propuesta constitucional “perdió la oportunidad de preocuparse más de los chilenos comunes y corrientes, y terminó siendo un petitorio de grupos de interés”.

“Estoy convencido que ese texto es una pistola cargada para el populismo en Chile, que pone en riesgo nuestra democracia liberal y que deja a los ciudadanos desprotegidos frente al abuso del Estado”, dijo el ex candidato presidencial.