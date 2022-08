La jugada de Maite Orsini: publica fotos en la nieve “antes de que las suban como ‘funas’”

La diputada Maite Orsini publicó fotografías disfrutando de la nieve y practicando esquí, específicamente en Farellones. Sin embargo, se adelantó a las críticas y precisó: “antes de que las suban como ‘funas’ las subo yo”.

“Soy una amante de la montaña, mis papás desde chica me inculcaron el amor por ella, y siempre fui consciente de que a pesar de vivir en una ciudad que cuenta con centros de esquí dentro de ella, ese tremendo privilegio está reservado para unos pocos, y me parece tremendamente injusto”, precisó en Instagram.

Orsini agregó que “me gustaría que nuestra ciudad se tratara mucho más de las maravillas que alberga y mucho menos de la desigualdad social. Subí estas fotos porque en mi único día libre de la semana, decidí subir con mi familia a pasar un buen momento, y vi personas sacándome fotos con no tan buenas intenciones, y antes de que las suban como “funas” las subo yo.”

“Amo la montaña, soy consciente de que es un privilegio, me gustaría que no lo fuera y que todos pudiésemos disfrutar de lo que debiese ser de todos, y me ocupo de ello dedicando mis días a hacer de este país uno más justo y más amable. No les voy a vender una imagen falsa de lo que soy, esta soy, y a mucha honra”, sentenció.