No era trans y no fue agredido: polémica historia en franja del Rechazo fue protagonizada por un actor

Alejandro Merino es el protagonista de la historia que la noche de este domingo apareció en la franja del Rechazo y que tiene la grande en redes sociales. De hecho, el diputado Gonzalo Winter anunció que enviará un oficio al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En el registro se mostró el relato de una persona trans que trabaja en el comercio sexual y que recibió un disparo de un cliente, el cual lo dejó en una situación de convalecencia por más de un año, pero no denunció el hecho “por amor”.

Lo expuesto hoy en la franja del rechazo es inaceptable. No podemos permitir que ese tipo de mensajes circulen en televisión abierta y en horario de protección a menores. Enviaremos oficio a CNTV por la emisión de este contenido que atenta con los valores de nuestro país. pic.twitter.com/XPL7Ii7oLi — Gonzalo Winter #apruebo 🌳🇨🇱 (@gonzalowinter) August 22, 2022

“Y se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, se señala en la pieza audiovisual.

Si bien el contenido es el que sacó ronchas en primer lugar, ahora es otra arista la que pasó a escozor. Porque la pieza es actuada, no corresponde a una historia real.

Las redes sociales viralizaron un video en el que el Merino cuenta que se está “dedicando a la actuación, prontamente van a ver un proyecto que estoy haciendo con una productora por el tema de la Constitución”.

“En agosto se lanzará en todas las plataformas, en redes sociales y también la televisión”, explicó.

Agregó entre risas que “trascendí, cambié, evolucioné como los pokemones, de maraca a actriz, así son las cosas”.

Críticas en redes sociales

La pieza audiovisual que apareció en la franja del Rechazo generó diversas críticas en redes sociales. La exconvencional Bárbara Sepúlveda señaló que “el mensaje de la franja del rechazo es muy peligroso. Solo quiero decir que si sufren violencia, busquen apoyo psicológico y orientación jurídica. Hay ONGs, instituciones públicas, teléfonos… No romanticemos el aguantar una agresión. #NoEsAmor”.

Por su parte, el también exconvencional Ignacio Achurra indicó que “cuando todo el país clama más justicia y persecución eficiente del delito, la franja del Rechazo no dice que no iniciar acciones legales contra alguien que te dispara un escopetazo sería un acto de amor homologable al proyecto de país que ellos persiguen. Sí, pensamos distinto”.