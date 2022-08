María Luisa Godoy emocionada por mensajes tras revelar que su hijo padece síndrome de Down: “De corazón mil mil gracias…”

Este domingo en “De tú a tú”, María Luisa Godoy reveló que su hijo que viene en camino padece de síndrome de Down, en una entrevista muy humana junto a Martín Cárcamo. La animadora recibió miles de mensajes de apoyo y admiración por sus palabras y el mensaje que entregó.

Esto provocó que la animadora de TVN, a través de su Instagram agradeciera las palabras de sus seguidores: “No quiero terminar el día sin agradecer tanto amor. De corazón mil mil gracias… Estamos emocionados como familia del cariño de nuestros amigos, conocidos y miles de personas que nos han escrito cosas muy lindas. Gracias x tantas experiencias que nos han compartido. Hemos leído cada uno de sus mensajes ♥️♥️♥️♥️”.

LEE MÁS: María Luisa Godoy y diagnóstico de síndrome de Down de su próximo hijo: “Dejaron de felicitarme”

María Luisa Godoy cuenta cómo se enteró del diagnóstico

“Siempre quise tener muchos hijos, desde chica siempre fui guaguatera, amo a los niños, me entretienen, siempre donde mejor lo he pasado es con los niños”, explicó María Luisa sobre su amplia familia, donde, de hecho, sus hijas tienen un total de 45 primos.

Luego, consultada por Martín sobre su actual embarazo, la animadora lo definió como “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”. Según explicó, todo partió cuando, para su ecografía, el doctor le pidió que se hiciera un examen genético debido a su edad. Inicialmente se resistió, pero finalmente accedió a hacérselo.

Una semana después su ginecólogo la citó a su consulta y le dio el diagnóstico. “Me dijo que venía con un problema de cromosomas (...) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, confesó la animadora.

A María Luisa e Ignacio la noticia los llenó de angustia. No por el síndrome en sí, explicó la animadora, sino por la posibilidad de que tuviera alguna de las enfermedades asociadas habitualmente a él, como problemas al corazón. “Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas (...) Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, señaló.