Mujer pierde anillo de bodas en la playa y días después lo encuentra de inesperada manera

Una mujer logró recuperar su anillo de matrimonio después de haberlo perdido en una playa en momentos que jugaba fútbol. Y la sorpresiva forma en que encontró la sortija se volvió viral a través de las redes sociales.

Francesca Teal pidió ayuda a través de un grupo de Facebook de residentes de Hampton Beach en Estados Unidos.

“Es una pieza muy pequeña de material en este enorme océano. En ese momento mi corazón se hundió”, señaló la mujer de 29 años en conversación con NBC Boston.

En el mensaje que escribió a través de la mencionada red social, la joven indicó que “buscamos durante horas sin suerte. Espero que esto llegue a cualquiera que pueda tener un detector de metales y vaya a North Beach con frecuencia”.

El hallazgo

La publicación fue leída por Lou Asci, un entusiasta de los detectores de metales, que durante varios días fue hasta el lugar, sumando en total un período estimado de 15 horas de búsqueda.

En ese sentido, el hombre se colocaba un traje de neopreno y una linterna frontal, ingresando al mar para buscar el anillo.

Sin embargo, no lograba dar con la sortija. “No me tomo muy bien el fracaso. Quería volver y darle una última oportunidad”, expresó a The Boston Globe.

Finalmente, bajo la arena en el fondo del mar, apareció un anillo. “Por favor, dime que este es el anillo para que finalmente pueda salir de esta playa”, le escribió a Teal.

Y efectivamente era la sortija. Al recuperarla, su esposo se volvió a arrodillar ante ella y le colocó el anillo. Mientras que la mujer agradeció la ayuda de Asci y de todos a través de Facebook.

“Ha sido increíble presenciar a la humanidad de esta manera positiva y me devolvió la fe en mí y los demás”, remató.