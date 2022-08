Alcalde de Independencia zanja escándalo por polera con perro matapacos: “Me la compré y me la puse, no le asigné importancia”

En un “Apruebazo” de la comuna de Maipú, estaba el alcalde de Independencia Gonzalo Durán, vistiendo una polera estampada con el llamado perro matapacos. Esto dejó la tole tole en redes sociales, donde lo criticaron fuertemente y lo consideraron una falta de respeto. Al respecto Gonzalo Feito, le preguntó en el programa “Sin Filtros” qué hacía con esa indumentaria y si lo consideraba un error.

“Primero quiero reiterar lo que dije los las policías, trabajo todos los días con la policía, me reúno regularmente con las policías, tengo una relación cotidiana con el comisario, prefecto y el general director”, comenzó su explicación.

“Fui a una actividad del Apruebo en la Plaza de Maipú y había merchandising y la polera sólo decía Apruebo y salía el perrito, me la compré y me la puse, no le asigné importancia, era la polera del Apruebo y tenía un perrito”, explicó.

Feito le preguntó “¿y nadie le dijo que era el matapacos?”. “No”, le respondió el alcalde, quien ante la consulta del conductor si había sido un error, dijo que sí.

“Me considero una persona bien respetuosa y equilibrada, llamé al general director de Carabineros (luego de la polémica) para expresarle nuestro respeto y convicción que las policías tienen un rol importante contra el delito”, sentenció.