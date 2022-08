Desconsolado testimonio de venezolano en Chile: “Trabajar para pagar y pagar. Me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme”

Un ciudadano venezolano que vive en Chile, subió un TikTok que ya es todo un éxito viral, y que ha provocado una intensa discusión en redes sociales. “Buenos días mi gente, yo creo que a todos nos pasa lo que me pasa a mí”, comienza el testimonio mientras maneja de Uber.

“A veces me quiero devolver para Venezuela aunque no haya luz, no haya agua, lo que sea que esté pasando allá, en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no lograi nada, en el sentido de que saliste para trabajar y claro, para darle estabilizad a tu familia y trabajar, trabajar y trabajar para pagar, pagar, pagar y a veces digo me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme a Venezuela, aunque no haya luz cada tres horas”, reflexiona apesadumbrado.

Alexander Añez sigue: “nadie allá se está muriendo y muchos se están devolviendo, no es fácil estar lejos de la tierra que te vio nacer y pasar tantas cosas, pasan tantas cosas acá afuera”.

“Es parte de la inmigración dice mucha gente, pero es difícil esto, es difícil, yo le pido a dios que nos dé fuerza a cada uno de nosotros, los inmigrantes, sea de la nacionalidad que sea (...) porque a veces quieres mandar toda a la mierda”, termina.

Las reacciones al video

“No sé quién les vendió el cuento q en Chile es todo fácil y todo plata, acá desde siempre hay q sacarse la cresta para tener algo y endeudado en todo. Lo q pasa es q las apariencias engañan. Y todo lo bueno del país se lo llevan unos pocos, los poderosos de siempre y los q roban”; “Que señor tan lloron, con canas manejando auto y con buen vestir y quejandose. Yo que he emigrado dos veces, no tengo herencia ni donde llegar a venezuela me siento bien en cada lugar que llego” (sic); le mandaron a decir.

Otros: “pero en todos lados hay que trabajar y trabajar y pagar, pasa que depende del trabajo de cada uno, y la mentalidad de cada uno, no todos los mundos y las circunstancias de las personas son iguales”; “Siga por alameda para el poniente, doble en Pudahuel y agarre un avion pa su venezuela de inmediato. Aca las cosas son asi , fueron asi, y seran asi porque los chilenos estamos acostumbrados a trabajar duro para obtener todo. VAYASE NO MAS” (sic).