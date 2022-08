“Hasta a nosotros los chilenos nos dan ganas de irnos”: responden a venezolano en Chile que se hizo viral por apenado testimonio

Este miércoles un ciudadano venezolano que está hace un tiempo en Chile se hizo viral por un video que colgó en TikTok, en la que hacía una sentida reflexión sobre su situación económica en el país. “Buenos días mi gente, yo creo que a todos nos pasa lo que me pasa a mí”, comienza el testimonio mientras maneja de Uber.

“A veces me quiero devolver para Venezuela aunque no haya luz, no haya agua, lo que sea que esté pasando allá, en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no lograi nada, en el sentido de que saliste para trabajar y claro, para darle estabilizad a tu familia y trabajar, trabajar y trabajar para pagar, pagar, pagar y a veces digo me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme a Venezuela, aunque no haya luz cada tres horas”, reflexiona apesadumbrado.

Alexander Añez sigue: “nadie allá se está muriendo y muchos se están devolviendo, no es fácil estar lejos de la tierra que te vio nacer y pasar tantas cosas, pasan tantas cosas acá afuera”.

Se llenó de respuestas

Muchos chilenos y venezolanos lo entendieron, de hecho, dijeron estar pasando lo mismo que él. Que el dinero sólo alcanza para pagar.

“Hermano hagamos un grupo, llevemos ideas nuevas para nuestro país, pa levantarlo nos vamos y salimos adelante allá”, le dijo un seguidor y Añez le respondió: “Totalmente de acuerdo llevamos mentes nuevas y renovadas”.

Otro seguidor le cuenta que estuvo de visita 20 días en Venezuela, “también estoy en Chile.. si Venezuela hubiese estado como está hoy muchos no hubiésemos emigrado..”.

“Señores Venezuela no es la misma que dejaron hace unos años aquí se está moviendo mucho la economía”, le precisan al tiktoker.

“Te entiendo mucho, hasta para nosotros, los chilenos, nos dan ganas de irnos, realmente este país está cada día peor...ánimo y fuerza hermano”, le dijo una seguidora.