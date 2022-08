Le hicieron pedido de última hora a cocinero y su reacción ya dio la vuelta al mundo

La reacción del cocinero de un restaurante español se ha convertido en un exitoso viral. Clientes que llegaron a última hora al local, pidieron varios platos y no simples, lo que hizo enojar al trabajador. “Uno de champi (champiñones), uno de croquetas, un pulpo y un fileteado”, lee uno de sus compañeros con cara de molestia.

“Toma 40 pavos (euros) y que se vayan a tomar por cu**”, metiéndose la mano en el bolsillo para darle el dinero al cliente...pero claro, es sólo un gesto.

“A las diez y media”, insiste enojado el cocinero, que dice creer que se trata de Teo “seguro cómo si lo conociera”, agregó con enojo para señalar que se trata de un cliente que siempre llega a la misma hora.

Luego se ve en el video al encargado preguntar sobre el pedido: “¿Alguien se acuerda de lo que dije?”. “No y no me quiero acordar. Madre Mía”, completó el cocinero que hizo reír a muchos.

Todos empatizaron con el cocinero

“Ke grande el chef ..me identifico kon el ..😂😂😂”; “demasiado fan de este señor ♥️”; “unas ganas de cocinar ahí con ese genio”, dicen algunos de los seguidores de esta cuenta de TikTok, donde padre e hijo suben sus aventuras en la cocina.