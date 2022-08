“Quedé en shock”: Nicole “Luli” Moreno recibió sorpresa en su cumpleaños y la torta se robó todas las miradas

Nicole “Luli” Moreno vivió una especial celebración de su cumpleaños 35, recibiendo una gran sorpresa. En ese sentido, la modelo compartió a través de redes sociales imágenes y registros de la celebración, en la que su torta se robó todas las miradas.

“Estoy muy, pero muy feliz. Me realizaron un cumpleaños sorpresa y la verdad es que aun no lo puedo, no lo puedo creer. Así que aquí estoy con mi familia y con mis amigos, gente que realmente quiero”, señaló en una de sus historias de Instagram.

Nicole Moreno (Instagram @nicolelulichile)

En los registros compartió además imágenes de la decoración, en donde resaltó la torta, la cual era de dos pisos, de color rosa y en donde sobresalía la figura de una mujer rubia, usando vestido negro y que levantaba una pesa.

“Muero lo hermosa de esta torta!!! La amé demasiado. Mil gracias!!”, exclamó.

En otras de las historias, resaltó además que la celebración era “el primer cumpleaños sorpresa de mi vida”.

Nicole Moreno (Instagram @nicolelulichile)

La publicación de Nicole Moreno

A través de una publicación en Instagram, la modelo dio a conocer sus impresiones tras la celebración.

“Jamás había tenido un cumpleaños sorpresa. Cuándo me gritan FELIZ CUMPLEAÑOS, quede en shock!. Hace mucho que no tenía un cumpleaños tan especial, diferente y tan disfrutado”, expresó.

“Tengo mi corazón llenito de amor. Quiero darles las gracias a todos quienes me mandaron un mensajito, etiquetas, y quienes estuvieron presentes. Y a ustedes que siempre me están enviando tanto amor y mensajes que me llenan de corazón!”, señaló Moreno.

“Me sorprendiste. Una inolvidable vuelta al sol”, concluyó.