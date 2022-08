¿Cómo dice que dijo?: Nutricionista dijo que las “gorditas de la oficina” no sufren acoso laboral

En Argentina no dan más de indignación. El nutricionista Alberto Cormillot habló de las “gorditas de la oficina” como mujeres que no sufren acoso laboral ya que no generarían atracción sexual. Estas declaraciones obligaron al profesional a salir a explicarse, pero ya era demasiado tarde.

“Si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos, muy posiblemente si tus amigos te ponen la mano encima, lo hacen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos, ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y lo hacen con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación, pero es así”, dijo.

El reconocido nutricionista en el país transandino ofreció luego disculpas: “Di un ejemplo antiguo. Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico. Perdón si alguien se molestó”.

'Nunca es triste la verdad': controvertido pedido de disculpas de Alberto Cormillot tras su repudiable frase https://t.co/KSH3asJDqg — Clarín (@clarincom) August 25, 2022

En ese sentido, Cormillot se excusó con que simplemente describió lo que fue escuchando a través de sus años en la profesión. “Relaté lo que me contaron mis pacientes durante estos 60 años”, aseguró. Aunque rápidamente aclaró: “No quiere decir que yo lo apruebe, es más lo he denunciado infinidad de veces y lo he denunciado en forma pública”.

“Las personas con sobrepeso son discriminadas y si bajan de peso esa discriminación disminuye. ¿Eso está bien? No, está horrible, pero nunca es triste la verdad, sólo no tiene remedio”, opinó.