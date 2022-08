“Estaba haciendo su pega”: Aline Kuppenheim hizo arder Twitter con comentario sobre Jeanette Vega

La actriz Aline Kuppenheim es bien activa en su cuenta de Twitter, donde no duda en dar su opinión con respecto a las diferentes noticias que ocurren en Chile. Aunque su último posteo generó una ola de críticas y comentarios que aún se están replicando en la red social del pajarito azul.

La protagonista de 42 días en la oscuridad no se quedó en silencio para dar su parecer sobre el rol de la ahor exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega y el intento de su asesora de contactar telefónicamente al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

De hecho, antes de compartir su punto de vista, la intérprete dio retuit a una serie de mensajes. Uno de ellos escrito por el abogado Fernando Leal, quien reflotó una nota de prensa donde se destacaba la intención del gobierno anterior de reunirse con el comunero.

“Para los olvidones que ven delito en que un Ministro de Estado sea dialogante les traigo este pequeño recuerdo y me retiro”, dice el tuit del abogado. Otro posteo que destacó la actriz daba cuenta de las declaraciones de la presidente del PPD, Natalia Piergentili, quien también respaldó a Vega. “Su intención fue cumplir con el mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores”, aseguró la ex subsecretaria de Economía.

Sin embargo,Kuppenheim también tenía algo que decir y así lo dejó en claro a través de su cuenta personal de Twitter.

La ministra Vega estaba haciendo su pega. — 🅰️line Kuppenheim 🅰️pruebo de salida 🇨🇱 (@alinekuppenheim) August 26, 2022

Como era de esperar, la actriz recibió una ola de reacciones que seguramente aún está leyendo.

“Filtrar una conversación de mayo que no era relevante para la investigación de Llaitul y justo a días del plebiscito huele mucho a maniobra política”, “¿Entonces por qué renunció?”, “Si estaba haciendo su pega, por qué la echaron?” y “Si la ministra Vega estaba haciendo su pega quiere decir que Boric, la Izkia y Monsalve sabían de la llamada telefónica y no la habrían echado. Habrían dicho que era un intento de diálogo del gobierno con Llaitul. Que la hayan echado es prueba de que no sabían”, fueron algunos de los comentarios.