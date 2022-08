Otra vez es tendencia: trolean a Arturo Zúñiga por decir que Gobierno tiene una “relación erótica con la violencia”

El exconvencional Arturo Zúñiga nuevamente se convirtió en trending topic, por una curiosa reflexión sobre el Gobierno, en medio del escándalo por la llamada de la exministra Jeanette Vega a Héctor Llaitul, que terminó con la primera salida del Gabinete del Presidente Gabriel Boric.

En su cuenta de Twitter, quien también fuera subsecretario de Redes Asistenciales, escribió que “Boric se reúne con Palma Salamanca en Francia. Siches visita Temucuicui para iniciar el diálogo con personas relacionadas con actos terroristas”.

Siguió: “Vega llama al celular del líder de la organización terrorista CAM, Héctor Llaitul. Existe una relación erótica con la violencia”.

Tsunami de reacciones

“Oye Arturito, tu gobierno hizo (o quiso hacer) exactamente lo mismo. Hablar o querer hablar no significa tener vínculos con terroristas. Entonces tu gobierno también los tuvo, o los quiso tener” es uno de los comentarios.

A los que también se sumó la actriz y comediante Belén Mora: “LA PATUDEZ ALVARO POR FAVOR. Nada mas violento que tu ex gobierno”.

“Acá la derecha se reunía con Ancalaf-CAM y no había ningún problema? Hoy la derecha saca sus garras porque la ex ministra hizo lo mismo..¿porqué entonces no pidieron la cabeza de Moreno? Citarán a declarar a Moreno sobre su relación con los grupos armados de la macrozona?”, le precisan los usuarios a Zúñiga.