“Quiet quitting” en TikTok: la tendencia que incentiva a los jóvenes a renunciar de sus trabajos

Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, muchas personas se han replanteado su relación laboral al mirar los beneficios del Home Office y descubrir el tiempo perdido en un horario de oficina. Por eso desde TikTok se está hablando de un tema definido como “Quiet quitting”.

De acuerdo a la definición de Urban Dictionary, “Quiet quitting” es la frase utilizada cuando, físicamente, todavía te presentas a trabajar, pero mentalmente, te retiras y haces lo mínimo para sobrevivir.

Un video de TikTok sobre quiet quitting, (traducido como “renuncia silenciosa”) publicado en julio por @zkchillin (ahora @zaidleppelin) se volvió viral. Muchos usuarios de TikTok compartieron sus propias experiencias en respuesta, y #quietquitting ya ha ganado cerca de 8.2 millones de visitas en la plataforma desarrollada por ByteDance.

Viralización del tema en TikTok

Luego de la difusión en masa del video realizado por Zaid Leppelin, muchos usuarios, especialistas de Recursos Humanos, se han sumado para aportar su perspectiva sobre el tema, apoyando los beneficios y consecuencias del tipo de práctica que tiene como objetivo renunciar al trabajo actual para conseguir uno mejor.

“Quitar la aplicación de mail del teléfono, no llevar el trabajo a casa, no llegar más temprano, no gastar el sueldo en mejoras para el salón de clases y priorizar la planeación” son parte de las sugerencias que hacen muchos desde su cuenta para sobrellevar los últimos días en el trabajo.

“El término ‘renuncia silenciosa’ es tan ofensivo, porque sugiere que las personas que hacen su trabajo de alguna manera han renunciado a su trabajo, enmarcando a los trabajadores como una especie de villano en una ecuación en la que están haciendo exactamente lo que se les dijo”, dijo Ed Zitron, consultor de medios a NPR.

“Si quieres que la gente vaya ‘más allá’, compáralos por ello. Dales $200. Págueles por el trabajo extra”, dijo Zitron. “Muéstrales el camino directo de ‘Estoy yendo más allá’ a ‘Estoy siendo recompensado por hacerlo’”.

Las generaciones más jóvenes mantienen una relación conflictiva con el trabajo y así lo expresan en los videos que tienen esta particular etiqueta. Sin embargo, la motivación real de hacer público sus inconformidades laborales es redescubrir un incentivo real para adaptarse al mundo laboral.