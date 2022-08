Alejandra Valle saca la voz tras show de “Las indetectables”: “No me justificaré... me autocancelo”

Alejandra Valle es trending topic desde este sábado hasta ahora. Todo esto por el show de las performance de “Las Indetectables” en Valparaíso, donde la bandera nacional fue utilizada con connotación sexual. La periodista animó el evento del Apruebo y ahora se “autocanceló”.

Valle publicó un comunicado en su cuenta de Twitter y manifiesta que “Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro q nos abre. Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo”.

La performance en Valparaíso

“Las Indetectables” utilizaron una bandera chilena en un acto de connotación sexual frente a una multitud en Plaza La Victoria, centro de Valparaíso, donde se presentaron artistas como Quilapayún, Sonora Barón y Mauricio Redolés.

El colectivo perteneciente a las diversidades sexuales y de género, simuló arriba del escenario un aborto, donde una de sus integrantes sacó una bandera chilena desde el ano de otra, señalando que “abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno, lo malo, lo bello. Abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la dictadura sexual”.

El Gobierno, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, y en verdad todos los sectores, han salido a repudiar el acto. La ministra Camila Vallejo publicó en su cuenta de Twitter que r”epudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de “Las indetectables” en Valparaíso. Estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes, por lo q llamamos a no difundir video”.