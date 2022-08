Irina La Loca, coanimadora de show en Valparaíso: “No representa la campaña del Apruebo. Representa a la gente resentida”

Este sábado en la tarde la Plaza Victoria en Valparaíso fue testigo de una polémica y condenada performance en u show del Apruebo. El colectivo “Las indetectables” realizó en el escenario un acto de significación sexual con la bandera nacional, lo que le ha costado anuncio de querella, investigación de la Fiscalía y el rechazo transversal de todos los sectores.

El show fue animado por Alejandra Valle y por Irina Gallardo, conocida como Irina la Loca, quien en entrevista con La Tercera hizo su mea culpa.

LEE MÁS: Ale Valle culpa a Las Indetectables de altaneras y subirse con mala actitud a evento

Consultada sobre si esperaba un acto así, indicó que “no, porque somos amigas. Ellas saben perfectamente mi ley: cuando hay infancia no se hacen estos actos, para eso existe la palabra”.

Respecto a lo que ocurrió arriba del escenario, sostuvo que “rompe mis códigos (…) existen códigos. Y yo pensé que en mi comunidad también había códigos. Pero no los había. No pensé que teníamos que recordarlo”.

Precisó que lo que el colectivo hizo fue de una “deslealtad absoluta. Y si no actué como debería haber actuado, y fui en contra de mis principios, fue por la libertad de expresión, porque de seguro después me iban a decir que soy la paca de las underground, como lo han dicho, porque tengo un discurso absolutamente en contra de las drogas. Por eso me cancelaron durante todos estos años”.

“No representa la campaña del Apruebo. Representa a la gente resentida. A los que se han sentido pasados a llevar y nunca han sido escuchados. A todas las asesinadas y que no ha habido juicio. A la gente que está tirada en la calle, invisibilizada. Eso representa el acto de las amigas”, precisó.