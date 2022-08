Camila Flores cayó redondita: confundió a Ignacio Briones con Di Mondo envuelto en bandera chilena con sangre

Era noviembre del año 2019l, cuando Di Mondo protagonizó una sesión de fotos, posando con la bandera chilena, con distintos mensajes en todo su cuerpo con sangre, haciendo un llamado a la paz. Esa misma foto fue utilizada por una cuenta parodia que emula a Radio ADN, quien la hizo pasar por una imagen de Ignacio Briones, a quien siempre han comparado con el ícono de la moda.

Y bueno, dada la contingencia por el escándalo del show del Apruebo en Valparaíso, donde el colectivo “Las Indetectables” realizó una performance de connotación sexual con la bandera chilena, el posteo parecía muy real.

Tan real que la diputada Camila Flores cayó y le mandó un mensaje al excandidato presidencial Ignacio Briones.

JAJAJAJA…no puedo creer que Camila Flores haya caído con una cuenta parodia pic.twitter.com/7MIQQLh0eY — ramon lizana (@ramolica) August 30, 2022

Esto la tiene convertida en trending topic, ya que la publicación de la cuenta parodia era muy burda como para haber caído. Claramente la parlamentaria borró el tuit.

Camila Flores, desde su "principios", debería ser destituida por IGNORANTE. 👋 — Leo Muñoz (@leoxmu) August 30, 2022

Ximena Rincón webea a Boric por un tweet ultra añejo, q por lo demás es parte de una canción de Violeta Parra. Camila Flores es TT por caer como siempre en bromas de cuentas parodias. Esas son las referentes del R3ch4z0?

Gracias Diocito por estar en el lado correcto. Apruebo! — LostStar® (@teconteycanela) August 30, 2022

Camila Flores la Schalper del rechazo. pic.twitter.com/UimpVHyLT5 — CÑÑ Chile. (@chile_espanol) August 30, 2022

La Camila Flores confundió a Di Mondo con Briones. No es tan grave en todo caso. Su marido y su cuñada confundieron platas públicas como propias. pic.twitter.com/Xu36zfKiqT — Gusteilor #AprueboSinMiedo 🤟🏽 (@GustavoTellix) August 30, 2022

El parecido de Briones con Di Mondo

Cuando corría la campaña presidencial, el entonces abanderado de Evópoli fue consultado por las comparaciones con Di Mondo. «Di Mondo me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico. Me tomo con humor la comparación… sin sentido del humor, la vida no vale la pena. Yo no lo conocía pero por supuesto, con esta comparación, me he informado más de quién es él. Y yo valoro la excentricidad, porque denota originalidad y un atreverse a hacer las cosas. Yo no me visto como él, pero también tengo ese atrevimiento, me siento muy cómodo yendo a contracorriente porque me siento muy libre. Hay que salir de la caja, del inmovilismo, así que todo lo que sea excentricidad, salir del centro, hay valor», remató.

Y al revés, Di Mondo consultado por Radio ADN si encuentra que tiene un parecido al exministro, el fashionista señaló que «veo una similitud. Yo me río, no me molesta, todo eso yo me lo tomo con mucho amor, veo muchos memes, me río, unos son más chistosos que otros».

«Estuve pensando el otro día y lo tomé un poquito no tan light porque yo no soy partidario de ningún partido político en específico, pero creo que hay una gravedad en el gobierno de Piñera, donde por experiencia de familia, por mis padres, que mi papá vivió fuertemente el golpe militar, y mi mamá también por otro lado», expresó.