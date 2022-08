“Me trata de estúpida”: Adriana Barrientos denunció que la agredieron y estafaron en tienda del Aeropuerto

Adriana Barrientos iba de viaje a a Antofagasta, pero antes de subirse al avión decidió comprar en una conocida tienda de cosméticos que se ubica en el aeropuerto. Pero lo que suponía sería una agradable experiencia terminó siendo todo lo contrario, porque la Leona denunció haber sufrido agresiones luego de ser víctima de una supuest estafa en el lugar.

De hecho, a través de sus historias de Instagram, la modelo explicó su versión de los hechos, asegurando que sufrió malos tratos cuando quisieron cobrarle un producto.

“Cuando pensé que sería un día tranquilo, me estaban estafando cobrándome de más, luego que me di cuenta anularon la venta y querían que yo firmara”, partió diciendo en un video. Luego relató que se negó a llevarse el producto ya que no tenían claro cuál era el valor real. “No quise llevarme la boleta y me agarra a baratos la dependienta, diciendo que me creo yo porque soy de la tv no me llevo la boleta” , aseguró.

“Cuando saco mi celular, sin reparos me trata de estúpida. 50 mil pesos gasté ahí y miren el trato indigno, vejatorio que tuvieron conmigo. No sé cómo supieron mi identidad si estoy con mascarilla, anteojos y gorro. Impresionante”, agregó bien molesta.

“Sufrí agresiones porque hice una compra, a mucha honra por 50 mil pesos, sufrí agresiones de parte de la dependienta por no querer firmar primero un papel, en donde yo estaba anulando una compra porque el monto era distinto” , señaló en el registro.

Asimismo, explicó que “me estaban cobrando más dinero por una máscara de pestañas porque tenían claro cuánto valía. Yo no tenía porqué asumir ese error, si la culpa fue de ellas, ellas me cobraron más a mi. ¿Era para tratarme de esta manera? Lo encuentro heavy, revisen su personal”.

Al final, subió otra historia en donde señaló que la amenazaron con llamar a la PDI por haber grabado dentro de la tienda. “Que patudos. Iban a llamar a la PDI porque hice esa grabación. Yo debería llamarlos porque ellos me estaban cobrando de más”, finalizó la exchica reality.

