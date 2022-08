Nicolás Oyarzún revela su voto para el Plebiscito: “Si mi opción me hace más inteligente para algunos o un zopenco para otros, me tiene sin cuidado”

El actor de Mega, Nicolás Oyarzún, dio a conocer su postura respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre. En su cuenta de Instagram, hizo una fuerte reflexión respecto a su sufragio: “Todos soñamos con un futuro, algunos con el que queremos. Yo, Apruebo”.

“El país que imagino solo se puede lograr con cambios. Y hoy veo cómo esos cambios, de a poco, dejan de pertenecen al mundo de los sueños, porque los leo y confío. Hay quienes le piden certezas al futuro. Yo no, yo prefiero confiar”, sostiene.

Agregó que “si mi opción me hace más inteligente para algunos o un zopenco para otros, me tiene sin cuidado. Porque la democracia está por sobre esa discusión. Es generosa y nos invita a todos a la fiesta. A manifestarnos. A respetarnos.Vota. Por tus sueños. No sé cuáles son. Son tuyos y no se cumplen solos. Seamos amables y estemos a la altura de esta historia”, terminó.