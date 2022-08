¡Solo en 8 días!: Joven completó el álbum del Mundial de Catar gracias a un ingenioso método

Francisco Dipietro, un joven estudiante de Administración de Empresas y Finanzas, logró –en 8 días– pegar cada una de las figuritas para completar el álbum del próximo mundial de fútbol. Su hermano, de tan solo 17 años fue su fiel acompañante en esta travesía, y además utilizó un particular método que inventó.

No van ni dos semanas desde que salió a la venta el álbum del Mundial de Catar 2022, y cada día parece que el fervor y las ansias por conseguir cada pegatina es mayor. Pero, el joven argentino dice ser el primero en gozar del álbum completo.

#noticias #new #parati #figuritasmundial #tiktok #album #qatar #qatar2022 ♬ sonido original - AgenciaTelam @agenciatelam ⚽️ Francisco Di Pietro, @frandipietroo mostró el álbum completo del Mundial Qatar 2022 y se volvió viral en las redes. Fue el primer argentino en lograrlo, a solo una semana de que saliera a la venta de manera oficial. El chico de 20 años contó que por el Día de la Niñez el pasado 21 de agosto su familia le regaló unos 120 paquetes de figuritas para compartir con su hermano. Francisco muestra todas las páginas del álbum completas. Esto incluye las figuritas especiales como los escudos cromados, los estadios y las selecciones históricas. #telam

“Mi hermano salió desesperado el domingo pasado a buscarlo con mi vieja”, señaló en el programa Momento D del canal trasandino ElTrece.

Los jóvenes tuvieron que adquirir unos 110 sobres para alcanzar la meta. Cada uno tiene un valor de 150 pesos argentinos, unos 963 pesos chilenos.

LEER MÁS: “Chileno sin mundial”: hinchas de Tigre le gritaron de todo a Pablo Solari tras su gol

Su familia aportó considerablemente en el proceso, como regalo del Día del Niño. “Mi mamá nos compró 10, mi abuela 20 y mi novia otros 10”, agregó Francisco.

El joven coleccionista reveló el secreto para llegar en tan poco tiempo al objetivo: un “Tinder de figuritas”, según sus propias palabras. “Yo curso en la UADE y me armé un Instagram para armar un ‘Tinder de figuritas’: la gente (de la facultad) me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba yo y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos”, explicó.

Mencionó que la figurita de Lionel Messi fue de las primeras que le salió, en el tercer sobre, y lo tomaron como una motivación. Y la última lámina que le salió, fue la del arquero de Ghana.

Ahora que ya tiene el álbum completo, la idea de Francisco es regalar las figuritas que le quedaron repetidas.