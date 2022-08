¡Digno de ‘El día menos pensado’!: Sergio Rojas pasó un escalofriante momento en República Dominicana

Sergio Rojas se encuentra de vacaciones en República Dominicana junto a su familia y pasó un susto ‘más o menos’; un suceso paranormal, a lo Mea Culpa. En la noche del domingo 28 de agosto, el periodista relató lo vivido en su programa Que Te Lo Digo junto a su compañera Paula Escobar.

Un día salió de fiesta en la noche, pero al regreso no encontraba su habitación y se perdió. “Te juro que llegué a un lugar que todavía no descubro lo que era, porque me ha dado miedo de volver a ir a verlo, como un hospital abandonado que queda acá en las inmediaciones del hotel”, comentó Rojas.

Ante el impacto de su compañera, el periodista agregó que: “ Fue súper terrible porque era igual que las películas, entonces empecé a ver unas bodegas, como esas típicas piezas como celdas . Y yo súper como periodista, y también que estaba carreteando, porque me había venido de la playa donde estaba con muchos italianos(...). Yo escuchaba llantos de niños, te lo juro. No sé si estaban penando o eran niños de verdad, porque a mí me pasó una vez en Jamaica, que había ido a un lugar donde habían niños detrás de una muralla que metían los deditos por abajo y te pedían ayuda ”.

Lo que impactó más a Sergio fue que, cuando le consultó a unos guardias que habían en el sector sobre qué es lo que ocurría, se quedaron en silencio, sin respuesta alguna.

El comunicador quedó tan shockeado con la situación que quedó en juntarse con un dueño chileno de una heladería del sector para que le entregase más detalles.