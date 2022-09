“La mejor ayuda para ser candidato de Morena es mi trabajo y trayectoria”, destaca Marcelo Ebrard

El contexto complejo que se encontró Marcelo Ebrard al aceptar el cargo de canciller de México no lo pudo imaginar. Una pandemia, una crisis mundial y la guerra en Europa, así como el cambio de paradigma político en Latinoamérica, han protagonizado estos casi 4 años del canciller al frente de la SRE; sin embargo, se ha mantenido como una de las figuras más fuertes dentro del gabinete de AMLO. Es por ello que también se posiciona como una carta clave para sucederlo en 2024. De ello y de su gestión platicó con Publimetro.

¿Se imaginaba la complejidad diplomática y mundial en la que le ha tocado trabajar?

— Ha sido más complejo de lo que esperábamos, tanto por la pandemia como por la nueva geopolítica. Ha sido más rápida y ahora estamos en una especie de trampa de Tucídides, otra vez.

En este contexto, ¿corre riesgo el T-MEC?

— No le veo ningún riesgo. Ningún gobierno está en disposición de ponerlo en riesgo. Sería absurdo para ambos. El tamaño de relación económica entre ambos países es de las más grandes del mundo.

México ha movido a Latinoamérica y a sus gobiernos a la izquierda.

—Vamos a una posición más hacia la igualdad, tuvimos un buen tiempo donde todo era libre mercado, libre comercio, etc. Ahora tienes una preocupación creciente de que la estabilidad depende de la igualdad. Algo que parece obvio, pero con las políticas que se siguieron en los últimos 40 años, aumentó la desigualdad, no solo en México.

Se acerca un otoño complicado para Europa como consecuencia del conflicto en Ucrania. ¿Afectará a México?

— Nos puede afectar desde el punto de vista de los precios. La Unión Europea es un socio muy importante para México, y si ellos tienen dificultades serias, por supuesto que nos va a impactar, sin duda.

El presidente habló de ‘pobreza franciscana’ y de que reduciría los viajes del gobierno. Su secretaría es una de las que más le pegará por su naturaleza. ¿Le tocará mirar más hacia el interior del país?

—En política exterior lo que hemos hecho con viajes es restringir los que no sean esenciales, no cancelarlos, y hacer menos viajes. Por otro lado, hemos aumentado ingresos. La secretaría tiene ingresos por pasaporte, matrícula consular, etc. Somos una de las secretarías que más contribuye, proporcional a lo que significa el gasto. Somos la más pequeña, pero la que tiene más ingresos.

También se ha llegado a cuestionar el costo de las embajadas y consulados.

—Nuestro gasto en embajadas, comparado con otros países del mundo, es más sensato o más reducido y en consulados la inversión va a seguir creciendo porque vamos a tener más consulados. Tenemos 52 en Estados Unidos. El 97% de los mexicanos en el exterior está en Estados Unidos, entonces, claro que va a seguir aumentando la inversión.

¿Cuáles son los retos de la Cancillería?

—La relación con Estados Unidos es un reto todos los días. Tenemos tres mil kilómetros de frontera y necesitamos, desde el punto de la estrategia de seguridad de México, reducir el envío de armas desde EU a nuestro país. Estamos inundados de armas de ellos, lo mismo que está Colombia, Centroamérica. Segundo, reducir drásticamente el envío de recursos de las organizaciones que manejan drogas, ya que la última milla está en Estados Unidos. Esa utilidad financiera está allá, necesitamos que se restrinja la llegada de esos recursos. Armas y recursos.

¿Qué llamado hace a la afición ante el Mundial de Qatar?

—Hay que prevenir lo que va a ser. Es un país donde poca gente habla español, el sistema legal es totalmente distinto al nuestro, hay un sinfín de restricciones importantes con el alcohol, la violencia, para las mujeres... Vamos a tener un equipo allá y ya todo lo tenemos en redes. Quien no tenga su hotel reservado va a tener problemas muy serios, no es como en otros mundiales.

¿Cómo califica el trabajo de Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich en España?

— Quirino está haciendo una buena labor de acercamiento y Claudia Pavlovich, lo primero que hizo, fue conseguir una donación para restituir dos mil piezas históricas.

¿Insistirá en que España pida perdón por la Conquista?

— La posición de México ya está fijada ahí, sobre todo con el 2021, con todas sus implicaciones. ¿Qué sería inteligente plantear por parte de España? Qué estuvo bien y qué estuvo mal, y ese es otro examen para España.

¿El modelo migratorio en Estados Unidos está al límite y los mexicanos son los primeros afectados?

— En Estados Unidos tienes que resolver un problema esencial: ¿qué vas a hacer en este siglo XXI con tu necesidad de movilidad laboral? Estados Unidos tiene un problema de crecimiento demográfico. Esto quiere decir que necesita más de millón y medio de personas al año para que su economía funcione. ¿En cuánto tiempo se darán cuenta de que su modelo es caro, inhumano e ineficaz? El sector privado es el gestor de las visas. ¿En cuánto tiempo les va a caer el 20?

¿Por qué no ha visitado Ucrania?

—No creo que haya condiciones para visitar Ucrania ahorita. Hoy hay 16 conflictos en el mundo, ¿por qué no se ha ido a Yemen o a Etiopía? Lo que hacemos es ser positivos y consultivos. Lo de las visitas es más propagandístico que otra cosa.

¿Ha habido alguna solicitud por parte de Rusia para no hacerlo?

—No, no tiene nada que ver. Rusia no nos plantearía eso y nosotros tampoco.

A usted le tocó negociar la llegada de las vacunas de Covid-19 a México, ¿continuará su recepción?

—Hemos tenido donaciones pero también estamos creciendo la capacidad de producción de México. Nos habíamos ido con la tesis de comprar las vacunas más avanzadas y baratas del mundo y ahora vimos que esto tiene un límite. En pocas palabras, la idea de que el mundo era plano, ahora resulta que no es plano y tiene sus regiones.

¿Conoceremos su costo?

—Lo tienen que liberar algún día. Yo tengo un portal de transparencia y las restricciones que tenemos son las que marca la legislación internacional. Nosotros no compramos, compra la Secretaría de Salud, pero la Auditoría Superior tiene todos esos costos y los tiene que dar a conocer.

Cambiando de tercio, usted tiene uno de los perfiles progresistas más completos dentro de la política mexicana. Ha sido secretario de Gobierno, jefe de Gobierno —en un periodo en el que el entonces DF se convirtió en referente nacional—, diputado y ahora canciller. ¿Cuál es el siguiente paso?

— Lo que viene ya lo he comentado, estaré participando con miras al proceso 2024. Me he preparado muchos años para eso. Creo que tengo claras las respuestas para una serie de problemas críticos del país: uno es el de seguridad y otro el estancamiento económico. Necesitamos pensar cosas out of the box, no vamos a repetir lo mismo.

Por otro lado, el sistema universal de salud es un reto mayúsculo, este único reto justificaría todo un gobierno. Elevar la calidad de la educación o evitar la caída de lo que se ha pretendido ahora; pasas de secundaria y pasas a la educación media superior y se te desploma el número de estudiantes, entonces el acceso a educación superior es muy pequeño. Ese plan social o la creación de un Estado de bienestar en México va a ser una tarea de varias décadas, pero por supuesto que es otra cosa que hay que hacer. Es un tema de cómo lo haces.

Esta idea ya viene de 2011, 2018... ya no contenderá el eterno candidato, hoy en la Presidencia. Ya no estará en la encuesta.

—Ahora de lo que se trata es que se haga la famosa encuesta, que tenga la cobertura que tenga que tener, la confiabilidad, como la que tuvo la de 2011. Eso es lo que Morena tendrá que determinar pronto, cómo va a ser. Nuestra propuesta es que se haga algo similar a lo que hicimos en el 11. Llegas a acuerdos previos, hay quien dice que se haga una sola pregunta, simulen una boleta. Vamos a ver.

Es consciente de que quien gane la encuesta de Morena tiene todas las papeletas para ser presidente.

—Tendrá una muy buena posibilidad de serlo.

Si antes fue López Obrador, hoy ¿quiénes son los obstáculos para conseguir la candidatura?

—Obstáculos, si va a haber ese proceso, no vería yo. No lo digo por presunción, solo por número de años, por presencia en el territorio; es muy difícil —no imposible— que de pronto tengas resultados novedosos, siempre puede ocurrir, pero obstáculos como tal, no los veo.

Monreal dice que con la ayuda de Dios será candidato, ¿usted con qué ayuda cuenta?

—Con mi trabajo, trayectoria.

Para usted ¿qué representa la 4T? ¿Cómo le daría continuidad?

—La 4T sustituye al viejo acuerdo del PRI y del PAN de globalización. Eso se agotó, la 4T lo sustituye y hay una preocupación por la igualdad, en la creación de un Estado de bienestar y una mayor confianza en nosotros mismos, no pensar que México va a jugar un rol tan secundario en el mundo. Podemos ser algo más que un país maquilador. Entonces habrá que consolidar eso y, políticamente, significa un tipo de relación distinta del poder con la gente, mucho más moderno. Ahora estamos en el mundo de las redes.

Si no fuera la carta de Morena ¿habría otra opción?

—No. Yo soy parte de este proyecto, no sería nada serio pensar que a cualquier costo lo vas a hacer. Eso la gente no te lo va a premiar. No creo que les guste.

En algunos foros dicen que es la esperanza de la oposición.

—¿La oposición qué es? El PRI y el PAN son contra lo que hemos luchado juntos desde hace años. No me veo en ningún escenario.

¿Hay roces en Morena?

—Hay competencia, pero el nivel de conflicto, si nos comparas con otros partidos, es mucho más bajo.

¿En su carrera política se ha arrepentido de algo?

— Arrepentirse en política, ¿para qué? Excepto que tuvieras una falla en tus propias convicciones, cosa que no he tenido.

¿Qué es lo más complicado de trabajar con Andrés Manuel?

—Con AMLO no tengo nada complicado. Tengo muy buen diálogo con él, entiendo muy bien lo que quiere hacer, coincidimos. Lo más complicado es que el conjunto del gobierno siga las mismas orientaciones, sobre todo lo que tiene que ver con tu campo, pero es inevitable.

Usted exclamó en 1970, al pasar la frontera por CD. Juárez: ‘¿por qué México está así?’. ¿Tiene la respuesta y la solución?

—Se ha avanzado mucho respecto a esa época, pero seguimos detrás del potencial que el país podría tener. Una clave sustantiva es el sistema educativo y la capacidad de México en sus centros de investigación y de agregarle valor a nuestra actividad económica. Hay que ocuparnos mucho de sur, sureste del país y de las zonas que tienen menos capacidad de estos factores que comento. En conjunto, tenemos una oportunidad histórica para México.

¿Qué les diría a quienes aún no aceptan que en 2018 hubo un cambio de modelo?

—No se enteran muy bien de lo que sucedió. Hay mucha nostalgia en las élites políticas del país. Es más, lo que sucedió no lo vieron venir todavía poquito antes de la elección. Esto es un cambio que llegó para quedarse. Seguramente, habrá nuevas oposiciones, pero ya la oposición tradicional mexicana no tiene futuro.

Alguna vez usted declaró lo que necesitaba para vivir al año, en el gobierno gana la mitad de lo que dijo necesitar, ¿se ha apretado el cinturón?

— Yo, por fortuna, lo que gano es suficiente para lo que necesito; y todo el tiempo estoy trabajando, no podría gastar más dinero.

¿En México es difícil ser mujer?

— Todavía es difícil.

¿Ser miembro de la comunidad LGBT+?

—Más.

¿Y ser indígena o moreno en el país?

— Es una desventaja todavía.

En corto

Katya Echazarreta , primera mexicana en el espacio

“Gente admirable”

Héctor Grisi, CEO global del Santander

“Hombre de acción”

Iberdrola

“Muy abusiva”

Yalitza Aparicio, actriz

“Ha hecho una tarea enorme”

Vicente Fox

Sexenio fallido

Christian Burgos, influencer

“Es un buen tipo”

Carlos Alazrraki

Muy negativo

Enrique Peña Nieto

La oportunidad perdida

¿Cuál fue su último viaje por placer?

— Acapulco

¿Qué lee?

— Como tengo tan poco tiempo, uno se vuelve desordenado en la lectura. Leo muchas cosas que me interesan, muy diversas: Filosofía, Literatura, libros sobre el cambio de la sociedad, memorias, antologías, economía. Trato de estar actualizado.