“¡Basta por favor...!”: Amaya Forch hizo potente reflexión sobre la polarización política que vive Chile

Amaya Forch es bien activa en redes sociales, por eso cada vez que publica algo, alguno de sus 310 mil seguidores le comentan algo. Consciente de esa influencia, la actriz chilena quiso subir una potente reflexión acera del momento político que estamos viviendo en nuestro país.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir un breve pero potente descargo sobre las ideologías de las personas que la rodean. Porque según se puede desprender de su texto, algo está pasando que no le gustó. Sobre todo, a raíz de los polémicos hechos que han ocurrido durante las últimas semanas previas a las elecciones del plebiscito de salida que llevará a cabo este domingo 5 de septiembre.

Su pensamiento es claro, conciso y preciso, por eso escribió una declaración que no pasó inadvertida para nadie: “Mis amigos de derecha no son unos fachos culi..., mis amigos de izquierda no son unos comunistas de mier... Basta por favor podemos ser mejor que esto”, comentó.

