“Acá no me levanta ni la manito ni me dice se calla”: Katherine Martorell perdió la paciencia con Carolina Tohá en “Sin Filtros”

Ya no queda nada para el plebiscito de este domingo 4 de septiembre, donde el Apruebo y Rechazo son las alternativas para el país, respecto a la propuesta de Nueva Constitución. El ambiente se crispa cada momento más, tanto en las calles, como en los programas de televisión, como en “Sin Filtros”.

Dentro de las panelistas se encontraban la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y la exalcaldesa Carolina Tohá, quienes protagonizaron un tenso momento en el set.

LEE MÁS: “Por todos los ojos que perdimos”: La emoción de Gustavo Gatica en el cierre de campaña del Apruebo

Tohá estaba exponiendo sobre el documento de acuerdo que presidentes de los partidos del oficialismo firmaron para realizar reformas en la Constitución, cuando le molestó la interrupción de Martorell.

“Los presidentes de partido firmaron un texto con todas las reformas que van a hacer de su puño y letra, la derecha no ha firmado nada”, decía la exjefa comunal de Santiago, cuando Martorell se apuró en decirle que no era así. La PPD molesta le responde “se calla y me escucha”, con un gesto de mano.

Esto descompuso totalmente a la exsubsecretaria que enojadísima le replicó: “Así no, conmigo no, se calla y escucha no, no, me lo dice tranquilamente...acá no me levanta ni la manito ni me dice se calla”.