“Andan pasados a caca”: La reflexión de Maldonado tras agresión a hermano de Boric

Tras la violenta pateadura que antisociales le propinaron al hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón, la exanimadora de Mega, Patricia Maldonado sorprendió con sinceras palabras hacia el Mandatario y condenó de manera categórica la agresión sufrida en las puertas de la Universidad de Chile en la Alameda, lugar donde trabaja como encargado de comunicaciones.

“Podemos no estar de acuerdo en lo que pensamos, pero jamás avalaría yo y jamás me reiría o aplaudiría lo que pasó hoy con el hermano del Presidente, me dolió el estómago. No puede ser lo que pasó con esa tropa de cabros chicos que no saben limpiarse la ra..., andan pasados a caca los hue...”, señaló de manera categórica.

“Que agarren a patadas a una persona, así de esa manera. No es porque sea el Presidente de la República, puede ser cualquier persona. No es posible que porque les digan ‘no asaltes ese negocio’, agarren a patadas a alguien en el suelo. Basta ya, suficiente, alguien tiene que parar esto”, expresó.

Además, confesó que le afectaron de sobremanera las imágenes y se puso en el lugar de la familia Boric.

“Me dolió enormemente, señor Presidente, lamento profundamente lo que le pasó a su hermano y lo digo de corazón, yo no soy populista señor aquí las cosas son como son, no me gustaría que le pasara a un familiar mío, porque me muero, salgo a buscar hue....”, señaló en su canal “LaMaldito”.

Finalmente, la ex panelista de “Mucho Gusto” pidió a las autoridades hacer algo, ante los condenables hechos. “No puede ser, esto tiene que parar de alguna manera. Un niño de 13 o 14 años le pega un hachazo a una persona y ni le sale por curado, algo tiene que cambiar”, afirmó.

La agresión a Simón Boric

El hermano del Presidente de la República fue agredido en las afueras de la Universidad de Chile, junto a otros tres miembros de esa comunidad estudiantil. De acuerdo a un comunicado de esa casa de estudios, se trata de Simón Boric y de Francisca Palma, coordinadora de Comunicaciones; Jorge Baeza y Raúl Roa.

“Los hechos ocurrieron en las afueras de este edificio de la Universidad de Chile, luego de que uno de ellos los increpara a propósito de un intento de saqueo a un local cercano, viéndose involucradas las otras tres personas que salieron en su defensa. Quien resultó más afectado ha sido trasladado hasta un centro asistencial para constatar lesiones”, precisa el escrito de la universidad.