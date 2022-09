“Este dinosaurio muy particular”: el comentario de Monserrat Álvarez que se volvió viral tras votación de Ricardo Lagos

Un particular momento ocurrido durante la cobertura de Chilevisión del plebiscito de salida se convirtió en viral, generando diversas reacciones en las redes sociales. Esto luego que en momentos que el expresidente Ricardo Lagos realizaba su votación, en otro de los recuadros de la transmisión se veía la aparición de una persona disfrazada de dinosaurio.

En ese momento, Monserrat Álvarez comenzó a contar sobre la presencia de la persona disfrazada, dando pie a una situación que generó varios comentarios en redes sociales.

“Mientras estamos viendo la imagen del expresidente Lagos, también queremos contarle a la gente que ha llegado ya el primer dinosaurio que quiere participar de esta elección plebiscitaria”, señaló la periodista.

“Efectivamente está en La Florida este dinosaurio muy particular, un dinosaurio, una especie de dinosaurio que no habíamos visto en las elecciones anteriores. Me acuerdo de haber visto a ese dinosaurio azul, con esas especies de jorobitas, pero este es un dinosaurio medio reptiloide, llama la atención”, afirmó.

El momento fue capturado por la cuenta @Televisivamente. “¿Pero a cuál se refiere?”, se preguntaron.

Posteriormente, Álvarez manifestó que “ya vamos a estar con el dinosaurio y estamos con... No, iba a decir una mala talla”.

“Estamos con Ricardo Lagos, el expresidente de la República, Monse”, le señaló Julio César Rodríguez.

“¿Pensaste en lo que iba a decir? Pero, era en buena onda”, apuntó su compañera.

“Están todos pensando lo mismo, pero aquí lo importante es su voto”, concluyó el periodista.

Revisa el momento