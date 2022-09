“Fue un carabinero al que se le ocurrió hacer este chistecito”: votante acusó a uniformado de romper su cédula de identidad

“Vengo a excusarme porque se me rompió la cédula de identidad. Me la rompió un carabinero, pero vengo a decir otra cosa para que no me pase nada”, expuso un joven de la comuna de Puente Alto, quien participó en un móvil de CHV mientras estaban cubriendo las largas filas de una comisaría.

En el lugar se encontraban decenas de personas que buscaban excusarse por no votar en el Plebiscito Constitucional, en donde uno de los ciudadanos contó su particular historia: un carabinero motorizado le rompió su carnet mientras estaba en un control policial.

“No me pasaron el parte que me tenían que haber pasado, pero sí me entregó la cédula así y yo ya con esto no puedo hacer nada. No me pasó el parte, pero me la entregó así”, explicó mientras mostraba la cédula partida en dos.

“Me dijeron que hiciera este tipo de trámite para evitar cualquier tipo de cosa en la mesa, que me dijeran ‘no, no podí’. Esto fue un carabinero al que se le ocurrió hacer este chistecito”, reclamó en el despacho de Juan Pablo Queraltó.

La situación impactó a Julio César Rodríguez: “Esto ni siquiera nos los habíamos preguntado. En la semana tuvimos a un carabinero que nos ayudó, el capitán Oportus, que nos ayudó, le preguntamos todo, ¡Le preguntamos todo!, pero nunca se nos iba a ocurrir que una persona iba a llegar con el carnet partido por la mitad”, planteó Rodríguez y recalcó que es un hecho insólito.

El periodista fue a consultarle a uno de los uniformados que se encontraban en el lugar para buscar una solución: “Igual puede votar, solamente se le quebró el carnet. Está entero. Si hubiese sido que la mitad le faltaba, yo creo que le pondrían problemas en la mesa al ir a votar”, explicó el carabinero.

Asimismo, en el móvil recalcaron que el delegado del Registro Civil, que es el encargado de este tipo de situaciones, debe verificar si una persona puede o no puede realizar su sufragio.

Cabe recordar que solamente deben ir a excusar a la comisaría las personas que se encuentran a más de 200 kilómetros de su vocal de votación. “Lo demás tiene que presentarse directamente en el tribunal el día de la citación”, enfatizó el oficial.

