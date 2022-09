Bessy Gallardo se defiende: “Yo no pedí raspados de olla, yo no me fui arrancando al extranjero, yo no dejé sin agua a Petorca”

La exconvencional Bessy Gallardo fue objeto de fuertes críticas en redes sociales, luego de que se conociera el holgado triunfo del Rechazo sobre el Apruebo. Y cerró su cuenta de Twitter y lanzó un mensaje en Facebook, respondiendo a los ataques de terceros.

De acuerdo a lo que indica La Cuarta, Gallardo escribió: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos”.

Bessy Gallardo - Agencia Uno

“A los que me insultan a esta hora recordarles que yo no pedí raspados de olla, yo no me fui arrancando al extranjero, yo no dejé sin agua a Petorca, y yo no le he robado al fisco. Chile eligió la Constitución de los ladrones”.

Y no todo fue malo, porque hubo gente que la apoyó y agradeció: “A las personas de buen corazón que envían sus mensajes de amor y agradecimiento, miles de gracias. Los atesoro en mi corazón”.

Aquí haciéndome un tecito con las lágrimas de los 🌳 por fin le diremos adiós a Stingo, Loncon, Bessy Gallardo, Atria, Achurra, Jaime Bassa, Baradit, Alejandra Perez, Malucha Pinto, Marcos Barraza y tantos más. — Mares Veral🌻 😍🏝✈🦋🍷 (@MaresCuarentona) September 5, 2022