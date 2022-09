¡Dele más gasolina!: Daddy Yankee invitó a una abuela a subirse al escenario y bailaron juntos

Daddy Yankee está viviendo su última gira por el mundo antes de retirarse. ‘The Big Boss’, como se le conoce, sacó aplausos luego de subir un video a TikTok del momento en que invitó a subirse al escenario a una abuela y terminara con baile incluido al ritmo de su canción Hot.

El puertorriqueño de 45 años presumió en sus redes sociales que tiene fans de todas las edades y que no solo los más jóvenes disfrutan de su música. Y así lo evidencia el clip que recogió de una de sus últimas fechas de ’La última vuelta world tour’ en Connecticut, Estados Unidos.

A la abuela ‘le gusta la gasolina’, y es que tras subirse al escenario y ser presentada por el mismo Yankee, se puso a perrear como los lolos con uno de los grandes éxitos del artista urbano.

“Tenemos de todos los fans, desde los más chiquititos hasta las que son las verdaderas jefas”, dijo el cantante mientras abrazaba a la adulta mayor.

Algunos de los miles de comentarios son: “Te amo abuelita que sabe qué es la vida. Para disfrutar no importa la edad”, “Señora, quiero que sepa que vivió el sueño de muchos; me incluyo”, “¿Dónde puedo conseguir una abuela de estas? Yo quiero una en mi vida”, “Lo mejor de la noche no fue el jefe, fue la jefa” .

El clip de casi 3 minutos ya cuenta con 1,4 millones de reproducciones, 218 mil likes y más de 1900 comentarios en la cuenta de @daddyyankee en la red social china.