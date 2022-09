“Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”: el dolor de Belén Mora tras derrota del Apruebo

La actriz Belén Mora era una de las artistas más activas por el Apruebo. Siempre dando su opinión en redes sociales y hoy, en medio de la derrota de su opción, no fue lo contrario. “Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”, fue uno de los tuits y que obtuvo muchas reacciones.

“Me voy a morir de un infarto”, fue el primer tuit de la actriz mientras se comenzaban a cerrar las mesas y el posterior conteo de votos.

Pero ya cuando los resultados se inclinaban al Rechazo, la “Belenaza” escribió que se retiraría de Chile hasta Fiestas Patrias.

Entre las respuestas le dijeron a la comediante: “Se retira a Cancún, Punta Cana o NY?”; “New York, ningún progre aspira a menos”; “A Miami a los malls capitalistas?”.