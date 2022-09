“Qué vergüenza...”: Kast criticó sin filtro a director de la Conadi por dichos sobre el plebiscito

José Antonio Kast no pasó por alto las declaraciones que realizó el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Luis Penchuleo. Dichos que fueron consignados por BíoBíoChile.

El director de la Coporación Indígena emitió una polémica opinión tras el triunfo del Rechazo en la región de la Araucanía donde más del 70% del electorado decidió no aprobar la propuesta Constitucional: “hay que hacer una autocrítica, o sea, los pueblos originarios, en particular la población mapuche, no entendió el texto”.

Además, Penchuleo aseguró que “faltó pedagogía política, quizás faltó más campaña, faltó explicar y decir cuál eran los hechos concretos que faltaban”.

Tras sus palabras que fueron difundidas en distintos medios nacionales, incluidas redes sociales, Kast escribió sin filtros una pontente frase que tampoco pasó desapercibida para medios como La Cuarta.

El ex candidato presidencia escribió lo siguiente con respecto a los dichos del director indígena: “Que vergüenza. El que no entendió nada fue el Director de la Conadi. Ojalá lo cambien pronto”.

Como era de esperar José Antonio kast obtuvo varias reacciones de los cibernautas que le escribieron mensajes a favor y en contra.

