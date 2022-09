“Ahora nos toca escucharnos...”: El sentido mea culpa de la Tía Pikachu tras el triunfo del Rechazo

“Yo personalmente quedé afligida, tengo una tristeza en mi corazón...”, dice parte del fuerte mea culpa que la exconvencional Giovanna Grandon, más conocida como Tía Pikachu publicó en su cuenta de Instagram oficial.

Una de las primeras redactoras de la rechazada propuesta que quiso escribir una sincera carta pública a través de las redes sociales sobre su parecer con respecto al triunfo del Rechazo.

“Ya sabemos que ayer la mayoría de la población decidió desechar la propuesta de la nueva Constitución y sea cual sea el resultado, el voto democrático siempre será respetado. Todos debemos ser autocríticos y ver en qué parte fallamos , qué es lo que estamos buscando como país”, escribió en su autocrítica.

“Fueron más de dos años donde los convencionales sacrificamos familia, exposición, trabajo y mucho tiempo intentando que nuestro país pudiera tener plasmado los derechos sociales en nuestra Carta Magna”, agregó la mujer que se hizo conocida por salir a protestar con el disfraz del famoso dibujo animado.

De todas maneras, la exconvencional igual expresó su sentir tras enterarse del resultado de las votaciones chilenas: “Personalmente, quedé afligida con el resultado, tengo una tristeza en mi corazón, ya que el esfuerzo fue mucho”.

“Chile votó por una nueva constitución en el pasado, lo que se rechazó fue solo esta propuesta, por lo tanto los llamo a reconocer, con respeto esta primera derrota”, asumí la tía Pikachu que además escribió un respetuoso mensaje al lado de su comunicado.

“Con mucho cariño y respeto dirijo esta carta hacia ustedes 💖 este proceso fue de mucho aprendizaje, nunca olvidaré todo lo que la unidad de Chile me ha enseñado. Pero! No es una derrota”, expresó. Y realizó una particular solicitud: “Los llamo a unirnos, abrazarnos y seguir adelante, siempre dignificando a la clase media y quienes más lo necesitan. Muchas gracias por los muchos mensajes de cariño, iré respondiéndolos de a poquito 💖 gracias por el gran aprendizaje. Ahora nos toca escucharnos y seguir adelante. Viva Chile y toda su gente 💖✊”. finalizó.