“A eso también le dijo rechazo Chile”: Marcela Vacarezza criticó duramente manifestaciones estudiantiles en la Alameda

Estudiantes de diferentes establecimientos decidieron manifestarse durante este martes, esto solamente unos momentos antes de que el Presidente Gabriel Boric realizara el primer cambio de gabinete de su mandato.

La marcha se llevó a cabo por la Alameda con dirección a la Torre Entel, justamente a unas cuadras de La Moneda, y en el camino se visualizaron varios encapuchados que mancharon la manifestación pacífica..

Este último hecho fue duramente criticado por algunos personajes, entre ellos Marcela Vacarezza. La expanelista aseguró que la opción Rechazo dijo “no” a estos actos de violencia.

“Ahora marcha de estudiantes secundarios en la Alameda. Barricadas, lanzan objetos contundentes, encapuchados”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

“A eso también le dijo rechazo Chile”, aseguró la esposa de Rafael Araneda.

Inmediatamente la publicación se llenó de varias reacciones, en donde varios usuarios de la red se fueron en contra de la personalidad de la pantalla chica.

“La votación ya fue, termina con la campaña de la odiosidad”, “Que raro, busqué en el voto esto y no aparece en ninguna parte”, “Tu tranquila. La marcha no llegará a Miami”, “Estoy segura que no era esa la pregunta en la papeleta el domingo pasado”; entre varios otros comentarios.