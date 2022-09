Cecilia Bolocco viajará con Máximo Menem a EE.UU. para un importante chequeo médico: “Espero que le vaya fantástico”

Cecilia Bolocco siempre está en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, y en esta ocasión aprovechó de comentarles sobre el motivo de su próximo viaje: un chequeo médico de Máximo Menem.

Su destino será Estados Unidos, país en donde su retoño deberá someterse a varios procedimientos para conocer su estado de salud tras padecer cáncer hace algunas tiempo.

“Lo que pasa es que yo me voy el sábado con mi chicuelo precioso, con mi hijito, con mi Máximo, con la luz de mi vida, con la razón de mi existir. Con mi Pepito también nos vamos a Estados Unidos”, explicó Cecilia Bolocco mediante su último Instagram Live.

“Ahí seguimos de largo con mi Máximo a Memphis porque le toca su próximo chequeo médico que confío y espero que le vaya fantástico”, explicó.

La modelo se mostró optimista con respecto a la salud de Máximo, y aseguró que “mi hijo está sano y se curó. Así que vamos a este chequeo”.

Cecilia está preocupada por su retoño

Sin embargo, la exMiss Universo confesó que su hijo se encuentra con una infección hace varios meses, por lo que asistirá a un especialista para buscar un tratamiento.

“¡Máxi! ¿Sienten la tos? Mi niño está con una tos crónica muy fea. Mañana tenemos hora al doctor a las 8 de la mañana con un especialista que lo hemos esperado desde mayo. Yo espero y confío en que nos vaya muy bien, que nos ayude porque yo estoy preocupada”, detalló.

Según las palabras de Cecilia ahora se está enfocando solamente en mejorar la salud de su hijo.

“Vamos a ocupar otra palabra. Estoy ocupada en el tema porque quiero encontrarle una solución porque está con tos crónica”, enfatizó.

Por su parte, aseguró que su retoño le intenta bajar el perfil a la situación. “Me dice que es alergia no más. Él siempre trata de decirme cosas para no preocuparme, como para dejarme tranquila”.

“Pero él no sabe que yo tengo una conexión más allá de lo verbal, de lo gestual. Entonces yo no necesito ni verlo para saber cómo está”, concluyó.