Con acta en mano: mujer se fue de fiesta para celebrar con todo su divorcio y se volvió viral

Una mujer se volvió viral en las redes sociales luego de salir a celebrar su divorcio. En ese sentido, llegó a un local nocturno para bailar y festejar, en un registro que compartió a través de Facebook.

“La más divorciada del condado. Jajajaja este fin de semana por fin la noticia más esperada, tardó pero llegó y obviamente se iba a festejar”, contó la mujer en la publicación.

“No saben lo liberador que se siente, tanto que ya me quiero casar otra vez jajajajaja (bromita)”, expresó.

Además, envió un mensaje a otras mujer que puedan estar pasando por un momento similar, o si no se deciden todavía a dar ese paso.

“Y para ti que me lees, quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no te de miedo ni el qué dirán ni ninguna de esas cosas tan cuadradas, vida solo hay una y el que tenga miedo a morir que no nazca”, afirmó.

En la publicación, compartió además una foto y un video con su celebración.

Revisa la publicación