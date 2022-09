¿El gato lo llama por su nombre? El video que es furor en redes sociales

Un usuario de TikTok compartió un video que se volvió viral en redes sociales, en donde supuestamente su gato lo llamaría por su propio nombre. El video cuenta con más de 500 mil reproducciones y el registro causó decenas de comentarios.

“Mi gato me despierta llamándome por mi nombre (me llamo Israel)”, partió diciendo el usuario que compartió el video.

En ese sentido, se escucha al felino maullar, cuyo sonido pareciera que efectivamente dijera “Israel, Israel, Israel”.

Los comentarios en redes sociales

El video dejó decenas de comentarios, en donde los usuarios debatían si llamaba o no al hombre por su nombre.

“Los gatos tienen la habilidad de modular los maullidos para comunicarse con sus dueños, busquen, es interesante”, aseguró una persona.

Otras en tanto afirmaron que sus gatos le dicen mamá. “Mi michi cuando me maúlla parece que dice mamá”, “mi gatito cuando me llama dice mama pero se le escucha casi tan claro que a veces me asusta” y “qué bonito mi gatito me decía mamá”, expresaron.

