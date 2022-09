“¡Soluciona los problemas que tenís en tu país, guatón seboso!”: Paty Maldonado aplastó a Maduro tras dichos sobre el plebiscito

La reflexión de Nicolás Maduro sobre el Plebiscito Constitucional que se llevó a cabo el pasado domingo molestaron a Paty Maldonado, quien aprovechó de lanzar una ácida crítica al mandatario en su programa “Las Indomables”.

“Nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron a una convención constitucional”, fueron algunos de los dichos del líder venezolano.

“Cabréate, hue... si no te pesca nadie. Cómo te vení a meter a los problemas de nuestro país, soluciona los problemas que tenís en tu país, guatón seboso. Tienes a la mitad de Venezuela muerta de hambre, millones se han arrancado”, disparó sin filtro la exMucho Gusto.

Asimismo, aseguró que “eres un delincuente, el narcotráfico ha hecho lo que ha querido en tu país. ¿Cuántos muertos tienes encima? ¿Cuántos muertos te has comido? Cada día estás más gordo, así la ponchera de tantos que te comís... de muertos”, lanzó.

“Haz un gobierno decente, eres la escoria, ladrón. Ya no tienes más que robar, te arreglas los bigotes con quien quieres, pusiste plata para que ganara el Apruebo, pero no te resultó”, arremetió y dio a entender que Nicolás Maduro habría aportado económicamente a la campaña chilena.

Finalmente, la opinóloga le mandó una advertencia al presidente de Venezuela: “No te va a resultar con nosotros, porque eso que ocurrió fue maravilloso y te tapó la boca. La gente en Chile no quiere un gobierno ladrón y mentiroso. No te metai con nosotros, no seas gil. No te la compramos”, concluyó.