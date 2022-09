Increíble vuelco en historia de joven que vendió entrada de Dua Lipa para ver a Justin Bieber en Chile

Esta semana, se conoció que Justin Bieber canceló sus conciertos por Sudamérica, argumentando razones de salud, contexto en donde se viralizó la historia de una fanática que había vendido su entrada para ver a Dua Lipa, para poder asistir al concierto del canadiense en Chile, que también fue cancelado..

A través de TikTok, se viralizó el momento en que la joven se enteró de la cancelación del show en Chile, llorando desconsoladamente , ya que no solo se quedó sin la opción de ver a Bieber, sino también, sin la chance de ver a la intérprete de “Cool” en el Estadio Municipal de La Florida este 16 de septiembre.

Según recoge Las Últimas Noticias, la intérprete del viral corresponde a Valentina Vallejos (23), estudiante de medicina de Concepción, quien relató al citado medio que estaba almorzando con amigos cuando se enteró de la cancelación del concierto.

“ Primero quedé en shock . Me venía preparando por los rumores que se podía suspender, y yo súper yeta. Siempre me pasan cosas así, por eso mis amigos se ríen de mi mala suerte”, manifestó.

Inesperado vuelco:

Dentro de los comentarios publicados en el video que se viralizó en redes, hubo uno en particular que dio un vuelco radical a su historia: fue el de la influencer chilena, Paula Fernández, conocida también como “Ropero Paula”, quien le comentó “¿te gustaría ir conmigo?” , preguntándole directamente a Valentina si quería ir con ella al concierto de Dua Lipa.

“Yo sigo a la Ropero Paula casi desde sus inicios en plena pandemia, la amo. Y mis amigas me avisaron que había escrito eso en el video y después ella misma me contactó en Instagram (...) Ahí si me quedé en shock. Me escribió ‘que nadie se ría de ti’. Se pasó de tierna”, relató.

(Foto: Captura Instagram @roperopaulaf)

La influencer manifestó que tenía una entrada de cortesía y que “iba a ir con mi pololo, pero quería que fuera alguien que realmente le gustara ella”