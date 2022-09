José Antonio Neme contesta a repudiable mensaje en Twitter: “No veo el problema en que cada adulto haga lo que quiera en la cama”

José Antonio Neme se ha transformado en todo un opinante, tanto en las pantallas como en su cuenta de Twitter y si bien eso lo posiciona, también le trae otro lado no muy amable: mensajes desubicados. Como el que recibió este miércoles y muchos salieron a defenderlo.

En medio de una polémica tuitera por una intervención de Neme en el matinal de Mega, donde dijo con respecto a la propuesta de Nueva Constitución que “yo no quiero sentarme frente a un lonko, punto, no quiero, me niego a eso”; un usuario le escribió “No soy homofobico.. pero a José Antonio Neme en lo único que le gusta sentarse es en un pene”.

Este condenable mensaje fue de inmediato respondido por el periodista: “No veo el problema.. en q cada adulto haga lo que quiera en la cama con otro adulto…tu si?”.

🌈 no veo el problema.. en q cada adulto haga lo que quiera en la cama con otro adulto…tu si? https://t.co/9gWTztGkeC — Jose Antonio Neme (@jananeme) September 7, 2022

La polémica

Pedro Cayuqueo increpó a Neme por sus dichos y le indicó también a través de redes sociales que “el contexto agrava la falta. Nunca se consideró tal posibilidad (sentarte frente a un lonko) en lo relativo a justicia indígena, todo ello sería materia de ley: alcance, competencias e instituciones ad hoc”.

Así Neme replicó: “Para formarse una opinión hay atender a la conversación completa (q además fue hace varios meses) donde uno de los invitados decía que se habían rechazado indicaciones para acotar el concepto..en fin valoro en todo caso el debate al respecto”.