“Juan, no te hablo...”: niña es captada escribiendo carta de desamor en la micro y es éxito viral

Quién no se ha enojado con un amigo o ha tenido un desamor. No se sabe qué pasó aquí, pero Juan algo malo hizo. Y es que un pasajero de transporte público, grabó a una niña escribiéndole una carta a un niño, con el cual estaba realmente molesta. Lo subió a TikTok y ahora es un éxito viral.

LEE MÁS: OnlyFans: Boxeadora hace topless en el ring y sus suscripciones aumentan 62 veces

“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.

El mensaje ha causado ternura y curiosidad, y es por esto que se ha transformado en un éxito viral.

El usuario que lo subió a la red escribió además: “Te vamos a encontrar, Juan”, desatando cientos de comentarios, donde muchos coinciden es saber el final de la historia y se le entregó la carta a Juan.

“Todos los Juanes son iguales”; “Escribe mejor que yo”; “mi pasión es leer conversaciones ajenas”; son los mensajes escritos en el post.