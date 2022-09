“Era menos amable que la Reina”: Mary Rose Mac-Gill contó anécdota con Príncipe Felipe tras visita de la Reina Isabel II a Chile

Mary Rose Mac-Gill estuvo como invitada en el matinal de Mega “Mucho Gusto” , en donde recordó algunos detalles sobre su particular experiencia tras la visita de la Reina Isabel II a Chile, en 1968, en donde también reveló que tuvo una conversación con el Príncipe Felipe.

La socialité participó en el espacio tras la muerte de la monarca durante la jornada de este jueves, esto tras reinar por más de 70 años.

En primera instancia, Mary contó qué vio todo el paseo de la soberana por las calles de Santiago: “No usé un pisito, porque soy bajita, sino que una mesa. Era en una joyería en Agustina, conocía a las dueñas y cuando iba a pasar la Reina, les pedí la mesa, de la que sacaron joyas para que me pudiese subir”.

“Me impresionó mucho que en Chile se sabía que venía la Reina y estábamos muy excitados de tenerla acá y Santiago dejó de moverse cuando ella apareció”, recordó.

Sin embargo, eso no fue lo mejor que le sucedió a la socilité, puesto que se encontró con el Príncipe Felipe en un especial evento deportivo.

“Yo tenía un pariente que era un gran jugador de polo y que sabía que iba Felipe a jugar con él. Me dijo que me tendría una mesa, y me lo presentaron incluso. En aquella época era de parar el tránsito, lo más buenmozo. Era menos amable que la Reina eso sí, y no era un gran jugador”, expuso.

“Le pregunté si le había gustado el caballo que usó, y dijo que le encantó y alabó a los jugadores chilenos”, agregó.

Finalmente, aseguró que el príncipe “era un gran observador de aves, y hay ciertos pajaritos que él quería ver, y los partió a ver aquí en Chile”, concluyó.