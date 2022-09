Predicción de Sonia Valenzuela sobre un posible estallido

En un live de Instagram realizado por la panelista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, la tarotista Sonia Valenzuela dio una dura predicción sobre los próximos meses en nuestro país. La médium que predijo el triunfo del Rechazo, afirmó que se vienen momentos difíciles y probablemente un segundo estallido social.

La periodista atendió a las dudas de la gente y le preguntó a Sonia cómo se viene la situación en Chile después del plebiscito. La tarotista le respondió que la juventud, especialmente los de 17 a 25 años, se ve muy desilusionada y ocasionarán destrozos, ella mencionó “esa gente que está en la desilusión va a mover las energías que no va a ser de la mejor forma”.

Gutiérrez le preguntó si se vendrá un nuevo levantamiento social, “si sigue avanzando, va ser como un estallido social (...) estos niños chicos quieren despertar a las personas grandes, que se den cuenta de lo que les falta. Tienen que amarrarse, tienen que hacer las cosas bien ya que ustedes lo hicieron mal”, dijo la médium.

“Nos tomamos del metro y llegaron todos atrasados, si ustedes no nos apoyan, no nos salimos del metro (...) si no nos apoyan vamos a seguir haciendo cosas”, sentenció Sonia.

Además, dio una predicción sobre el estado del Presidente, quien estará muy estresado en estos siete meses y se tendría que cuidar, según sus cartas. Valenzuela concuerda con la Tía Yoli que La Moneda se encontraría cargada, ella mencionó que “hay alguien, que hasta siete años atrás, amarró a La Moneda para volver”.