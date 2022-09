“Nada me botará..” Daniel Fuenzalida contó que se encuentra atravesando un difícil momento

El conocido animador de televisión Daniel Fuenzalida acaba de revelar en su cuenta de Instagram personal, que se encuentra atravesando un difícil momento familiar. Esto, porque su padre no estaría muy bien de salud, pero el ex huevo cree que podrá salir adelante una vez más.

Por lo mismo, expuso las siguientes palabras en su cuenta de redes sociales: “La última semana no ha sido fácil, menos últimos días. Mi papá está un poco delicado de salud, pero nada de lo que no podamos salir una vez más y vencer”, señaló el animador del programa Me Late de TV+

“Nada me botará a seguir dando lo mejor de mi, iluminando mi camino y el de los demás”, aseguró y agregó un sentido agradecimiento a sus seguidores que le enviaron buenas vibras. “Gracias por todas las muestras de cariño, a mi familia, amigos, compañeros de canal y radio, de contradicción y todo el publico y todo ese inmenso cariño, se pasaron, de verdad muchas, muchas gracias”, relató Daniel Fuenzalida, quien también fue replicado por el portal de ADN.