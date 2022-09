El polémico post de JA Kast por el 11 de septiembre: “Chile escogió la libertad”

Durante la presente jornada de domingo, muchos tuiteros conocidos y anónimos han posteado diferentes palabras para conmemorar el aniversario de los 49 años del golpe de Estado.

Dentro de todos los posteos en redes sociales hubo uno en especial que ha provocado variadas reacciones en la red del pajarito azul, en particular fue el post del ex candidato presidencial José Antonio Kast que generó polémica entre los cibernautas que no quedaron indiferentes a sus palabras.

“El 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad”, escribió Kast junto a una imagen del Palacio de La Moneda, con aviones que la sobre volaban.

José Antonio Kast agregó: “Y el país que tenemos hoy, es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”.

Palabras que sencillamente provocaron miles de reacciones hasta esta hora en las redes sociales y convirtieron al líder del partido republicano en tendencia de Twitter.

[ “Increíble”: La dura reacción de José Antonio Kast ante el cambio de gabinete del Gobierno ]

Revisa la publicación que realizó Jose Antonio Kast acá: