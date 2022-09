Mujer gana más de 18 millones de pesos mensuales vendiendo fotos de sus axilas sin depilar

Una joven influencer decidió renunciar a su trabajo y dejar la universidad para enfocarse en un negocio muy singular: la venta –mediante OnlyFans– de fotos con sus axilas velludas. La chica de 20 años gana más de 20 mil dólares al mes, así como 18 millones de pesos.

‘Cherry the Mistress’, como se hace llamar la influencer, decidió no depilarse más las axilas y así romper con el estereotipo de género. Esto, luego de una clase de sociología, pero no esperaba que este hecho la permitiera dejar su trabajo como barista, en el cual trabajaba entre 12 a 14 horas diarias.

La chica, en el medio New York Post, sostuvo: “ Todo natural, sin afeitar, bebé ”. Asegura que siempre ha sido “una persona muy sexual, y me encantaba expresarme sexualmente. Pude dedicar más tiempo y esfuerzo a trabajar para mí misma”.